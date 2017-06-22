Заказчиком кибератак во время выборов был лично Путин - бывший секретарь нацбезопасности США

Во время слушаний в Комитете по разведке Палаты представителей бывший секретарь Департамента внутренней безопасности США Джей Джонсон назвал российского лидера заказчиком масштабных кибератак во время избирательной кампании. Об этом сообщает CNN.

Читайте такжеВ Белом доме не подтверждают встречу Трампа и Путина на саммите G20‍"В 2016 году российское правительство, по указанию самого Владимира Путина, организовало кибератаки в нашей стране с целью повлиять на наши выборы - просто и ясно. Теперь ключевой вопрос для президента и Конгресса: "Что мы собираемся сделать для защиты американского народа и их демократии от такого рода вещей в будущем?", - заявил Джонсон.

Скоординированной попытке взлома российскими хакерами уделили минимум внимания при расследовании конгресса о российском вмешательстве в выборы. Президент Дональд Трамп и его сторонники регулярно заявляют, что российские хакеры никогда не меняли результаты голосования – о чем в своих показаниях регулярно заявляли сотрудники разведки Обамы и Трампа.

Недавний отчет Национальной службы безопасности США, написанный 5 мая, подробно описывает российскую разведывательную операцию, нацеленную на компанию, которая предоставляет программное обеспечение для регистрации избирателей и, используя информацию из этого взлома, позже устроили кампанию "подводной охоты" против ряда государственных и местных чиновников.

Как сообщал УНИАН, ранее в Департаменте внутренней безопасности США заявили, что российские хакеры вмешивались в избирательные системы 21 штата во время прошлогодней президентской избирательной кампании в США.

Джаннет Менфра, которая занимает должность исполняющего обязанности помощника заместителя секретаря Департамента внутренней безопасности, не назвала штаты, которые подверглись хакерским атакам, ссылаясь на соглашения о неразглашении информации. На заседании комитета Сената США по разведке она повторила утверждение об отсутствии доказательств воздействия атак на результаты голосования.

Ранее чиновники Департамента внутренней безопасности сообщали о проведении расследования относительно вмешательства хакеров в избирательные системы около 20 штатов. Отмечалось, что хакеры действовали в интересах российского правительства. В то же время СМИ сообщали, что количество штатов, избирательные системы которых подверглись атакам, может быть значительно больше.