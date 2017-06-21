Российские хакеры атаковали 21 штат во время выборов президента США - Reuters

Российские хакеры вмешивались в избирательные системы 21 штата во время прошлогодней президентской избирательной кампании в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Департамента внутренней безопасности США, ответственного за вопросы, связанные с кибербезопасностью.

Джаннет Менфра, которая занимает должность исполняющего обязанности помощника заместителя секретаря Департамента внутренней безопасности, не назвала штаты, которые подверглись хакерским атакам, ссылаясь на соглашения о неразглашении информации. На заседании комитета Сената США по разведке она повторила утверждение об отсутствии доказательств воздействия атак на результаты голосования.

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Ранее чиновники Департамента внутренней безопасности сообщали о проведении расследования относительно вмешательства хакеров в избирательные системы около 20 штатов. Отмечалось, что хакеры действовали в интересах российского правительства. В то же время СМИ сообщали, что количество штатов, избирательные системы которых подверглись атакам, может быть значительно больше.

Представитель Демократической партии в Комитете Сената по вопросам разведки Марк Уорнер выразил разочарование тем, что Менфра отказалась назвать штаты, которые подверглись кибератакам.

В прошлом году в штатах Иллинойс и Аризона подтвердили, что хакеры осуществляли нападения на их системы регистрации избирателей.

Как сообщал УНИАН, по данным Bloomberg, российские хакеры в 2016 году вмешались в избирательные системы 39 американских штатов.