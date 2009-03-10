Путин знает, каким местом думают люди

Попытки украинских силовых структур изъять подлинник газового договора с РФ дискредитируют Украину и заставляют задуматься об альтернативных маршрутах поставки газа в Европу, заявил журналистам во вторник премьер-министр РФ Владимир Путин. Следователи СБУ 4 марта проводили в офисе "Нафтогаза" следственные действия в рамках уголовного дела о завладении 6,3 миллиарда кубометров газа. Сотрудники спецслужбы искали в том числе оригиналы контрактов на поставку газа и его транзит, которые были подписаны между "Нафтогазом" и "Газпромом" 19 января в Москве, утверждает РИА Новости.

"Ясно, что это дискредитирует государство и заставляет задуматься об альтернативных путях доставки газа в Европу. Это будет дисциплинировать всех", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-венгерских консультаций. "Люди в масках с автоматами пытались изъять контракты в государственной энергетической компании. Это только дискредитирует страну и заставляет задуматься", - добавил премьер. Говоря об этой ситуации, Путин отметил, что "кому-то неймется... каким местом думают люди?"

Он напомнил, что Россия пошла на уступки и не применяла штрафных санкций к Украине за неполный отбор газа.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее подтвердил, что российский газовый холдинг не будет применять штрафные санкции к "Нафтогазу Украины" за недобор газа в феврале текущего года.