Большой самообман Европы в вопросе беженцев - Die Welt

Европейские политики обещают депортировать больше беженцев, которым отказали в предоставлении убежища. Но количество возвратов даже ниже, чем ранее – и многое позволяет предположить, что в скором времени их станет еще меньше.

Об этом пишет Робин Александер в статье "Большой самообман Европы в вопросе беженцев", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Вся Европа говорит о депортациях. Еще в сентябре 2016 года Ангела Меркель призывала к "общенациональным усилиям" для возвращения тех, кому было отказано в убежище. "Мы будем систематически увеличивать количество депортаций и, таким образом, отправим четкий сигнал всем тем, кто хочет в Европу", - заявил в марте министр внутренних дел Италии Марко Миннитти. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, после теракта в апреле, обещал "улучшить возможности для проведения депортаций".

Причина общеконтинентального наступления всюду одинакова: более половины мигрантов, прибывших в Европу во время открытых границ, вряд ли будут признаны беженцами. Они должны вернуться или их должны вернуть, если необходимо, даже против их воли – так обещало правительство. Но это большой самообман. Соответствующие цифры по-прежнему ниже, чем считалось ранее – и многое позволяет предположить, что они в скором времени снова сократятся.

Депортации из Европы в какой-либо значительной степени проходят только в Балканских странах. Потому что эти государства действуют сообща. В 2016 году из 25 375 депортированных из Германии только 7 451 человек был отправлен не в Балканские страны.

Больше подлежащих депортации, но меньше возвратов

Инициатива европейской стабильности (ESI), аналитический центр, впервые опубликовала данные, скорректированные по Балканам. Они касаются основных принимающих стран последних лет: Италии, Франции, Германии и Швеции. Цифры низкие – они почти не выросли, несмотря на рост количества подлежащих депортации.

В 2014 году Италия депортировала 3495 лиц, ищущих убежища, против их воли в страны происхождения. В 2015 году их было всего 2760, в прошлом году – 3670. Швеция повысила количество депортаций с 1285 в 2014 году до 1765 в прошлом, хотя в это время резко возросло количество подлежащих депортации.

То же самое относится и к Германии: с 6105 в 2014 году число первоначально упало до 5303 в 2015 году, в 2016 году выросло до 7451. Умеренный рост, хотя число подлежащих депортации за это время выросло на одну треть.

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В данные ESI, эксклюзивно предоставленные газете Die Welt, не включены добровольные выезды. Но их количество также снижается, по крайней мере, в Германии, как недавно сообщала Die Welt am Sonntag. Новые данные ESI отчетливо показывают, что европейская программа депортации - просто химера. "Страны ЕС совершенно не в состоянии вернуть большое количество людей без права на пребывание в страны происхождения", к такому выводу пришли в аналитическом центре.

И это еще более опасно для будущего. Лица, ищущие убежища, чьи судьбы только решаются, приехали не только с Балкан. И, конечно, не те, кто прибыл недавно. Они, почти исключительно, приезжают из африканских или азиатских стран, которые очень редко соглашаются на сотрудничество при депортациях.

Почти 14 000 лиц, ищущих убежища, из Нигерии получили отказ – только 120 отправили домой

Пример аналитического центра ESI показывает весь драматизм ситуации: страна происхождения, из которой сейчас приезжает большинство беженцев, это Нигерия. Людей забирают в Средиземном море и привозят на небольшой остров Лампедуза или на побережье Италии. В прошлом году Италия признала беженцами 521 нигерийца. 4198 получили более слабый статус временной защиты. 13 823 заявок о предоставлении убежища от нигерийцев были отклонены. Но в том же году были депортированы только 120 нигерийцев.

Де-факто практически все мигранты из Нигерии остаются в Италии, а значит – в Европе. Решение комиссий фактически не имеет значения. Поэтому проблема быстро увеличивается. В 2016 году 37 551 новых лиц, ищущих убежища из Нигерии, были зарегистрированы в Италии, в общей сложности, 181 436 прибывших – рекорд Италии. Опубликованные в 2017 году данные указывают на рост этой тенденции.

С увеличением количества беженцев растет и число жертв в пути: в 2016 году 4576 человек утонули в Средиземном море. Эта цифра также растет.