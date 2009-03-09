Американский корабль еле отбился от голых китайских разведчиков

Власти США обвинили Пекин в том, что китайский корабль совершил провокацию против американского военного судна, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Associated Press. Инцидент произошел в нейтральных водах Южно-Китайского моря.

Минобороны США вручило сегодня военному атташе Китая ноту, в которой говорится, что китайский разведывательный корабль, а также несколько других судов окружили военный корабль США Impeccable и пытались приблизиться к нему вплотную. При этом команда китайского судна собралась на палубе, разделась до нижнего белья и показывала американским военным унизительные жесты. После того как расстояние между судами составило не более 8 м, американским морякам водой из противопожарных шлангов удалось рассеять собравшихся китайцев, после чего китайское судно было отогнано.