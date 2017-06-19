ООН: Почти 66 миллионов человек в мире являются беженцами

Общее количество лиц, которые вынужденно покинули свои жилища, по состоянию на конец 2016 года составляло в мире 65,6 миллиона человек. Такие данные приводит ООН в понедельник, 19 июня. Данная цифра включает беженцев, внутренних переселенцев и искателей убежища, и по сравнению с 2015 годом она выросла на 300 тысяч человек. "Хотя эти данные представляют небольшие изменения по сравнению с предыдущим годом (...) относительно стабильные цифры скрывают очень нестабильную ситуацию", - заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, сообщает DW.

Читайте такжеПри ООН появится антитеррористическое управление

За 2016 год вынужденно оставили свои дома около 10,3 миллиона человек. Две трети из них - внутренне перемещенные лица. Главной страной-источником внутренних переселенцев и беженцев остается Сирия, где за годы гражданской войны с 2011 года свои жилища бросили или потеряли 12 миллионов человек - около двух третей населения.

Как сообщалось, в мае этого года Норвежский совет по делам беженцев (NRC) отчитывался , что вооруженные конфликты и природные катастрофы заставили более 31 миллион человек стать внутренне перемещенными лицами в 2016 году.