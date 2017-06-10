ООН назвала число боевиков в рядах ИГИЛ

Примерная численность боевиков террористической группировки "Исламское государство" составляет от 12 до 20 тыс. лиц. Об этом говорится в докладе Совбеза ООН, как сообщает ТСН.

По данным ООН, численность террористов "ИГ" за прошедшие 16 месяцев значительно сократилась. Одновременно замедлился приток боевиков из ряда районов в Ираке и Сирии. Однако в настоящее время серьезную угрозу международной безопасности создает возвращение боевиков в свои страны и их перемещение из зоны конфликта в другие регионы.

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Также сообщается, что финансирование "ИГ" сейчас на критическом уровне.

"С точки зрения финансирования, "ИГ" находится на критическом этапе. Хотя в последние 16 месяцев оно ухудшалось, "ИГ" продолжало использовать те же два основных источника, которые оно использовало с момента провозглашения так называемого "халифата": углеводороды и вымогательства платить налоги. "ИГ" имеет в распоряжении прибыль в несколько десятков миллионов долларов в месяц", - сообщает Совбез ООН.