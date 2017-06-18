Явка во втором туре выборов в парламент Франции составляет до 43% - социологи

Явка избирателей во втором туре выборов в Национальное собрание Франции (нижнюю палату парламента - Национальной ассамблеи) по результатам опроса социологов составляет 42-43%. Об этом сообщает Reuters.

В частности, по данным опроса Elabe, участие избирателей во втором туре составляет 42%. В то же время, по данным Ipsos/Sopra Steria, явка избирателей составляет 43%.

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Таким образом, участие французских избирателей во втором туре была ниже, чем в первом туре, который состоялся 11 июня. Тогда в голосовании приняли участие 48,7%. В 2012 году явка избирателей составила 55,4%.

Напомним, явка избирателей во время голосования во втором туре парламентских выборов во Франции по состоянию на 17.00 по местному времени (18.00 по Киеву) была очень низкой - на уровне 35,33%. На предыдущих выборах в нижнюю палату в 2012 году в это же время явка избирателей составила 46,42%, а неделю назад, 11 июня, в первом туре участие граждан в выборах была 40,75%.

Как сообщал УНИАН, во Франции партия президента Франции Эммануэля Макрона и ее союзники уверенно побеждают во втором туре выборов в национальное собрание.

По данным опроса, партия президента Франции "Республика, вперед!" и ее союзник - партия "Демократическое движение" - должны получить 355 мандатов из 577 в нижней палате парламента. На втором месте - консервативная партия "Республиканцы" и ее союзники из партии "Союз демократов и независимых", которые будут иметь 125 мест.