Молдавия в рамках "Восточного партнерства" получит 60 млн евро

Молдавия в рамках проекта "Восточное партнерство" получит 60 млн евро на проведение реформ и внедрение европейских стандартов. Об этом заявил специальный представитель Европейского союза в Молдавии Кальман Мижеи. При этом он подчеркнул, что программа не предусматривает конечной целью вхождение в ЕС шести стран СНГ, но будет максимально способствовать их приближению к стандартам, требуемым для присоединения. "Восточное партнерство" не проект ЕС, но совместный проект Евросоюза и стран СНГ", - добавил спецпредставитель ЕС.

"Восточное партнерство" - это многосторонний форум, образованный странами-членами Евросоюза и шестью государствами Восточной Европы и Кавказа: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Как отмечают в Брюсселе, эта программа нацелена на содействие переговорам по образованию зон свободной торговли услугами и сельскохозяйственной продукцией, а также по партнерским и визовым соглашениям. Официально проект "Восточное партнерство" будет запущен в мае 2009 г.

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