Странам ЕС, стоящим на грани краха, может понадобиться помощь

Некоторым странам - членам Европейского союза может понадобиться финансовая помощь в случае, если они будут находиться на грани экономического краха. Такое мнение выразил министр экономики Германии Карл-Теодор цу Гуттенберг. Он отметил, что Германия "еще далека от чего-либо подобного", уточнив, что "в будущем это может потребоваться", передает Reuters.

В феврале 2009 г. министр финансов Германии Пеер Штайнбрюк сообщил о возможности помощи ослабленным странам ЕС со стороны соседей, находящихся в лучшем финансовом положении. Затем министр иностранных дел страны Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил, что обсуждаются конкретные способы такой помощи.

Ранее говорилось о возможности выпуска совместных облигаций Германией и другими странами ЕС для помощи таким участникам зоны евро, как Греция и Ирландия, чьи финансовые системы более других пострадали из-за кризиса. Германия же многократно отвергала такую возможность.

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