Меркель, Саркози и Браун договорились о кандидатуре нового генсека НАТО

В Европе не исключают, что новым генеральным секретарем НАТО может стать премьер-министр Дании Андерс фог РАСМУССЕН.

Как сообщает со ссылкой на издание "Зюддойче цайтунг" “Немецкая волна”, ФРГ, Франция и Великобритания договорились поддержать его кандидатуру.

Канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ, Президент Франции Николя САРКОЗИ и премьер-министр Великобритании Гордон БРАУН договорились поддержать кандидатуру А.РАСМУССЕНА на должность генсека НАТО.

Немецкое издание констатирует, что США, как правило, соглашаются с предложениями европейских членов Альянса относительно председателя НАТО.

56-летний премьер Дании уже несколько недель считается фаворитом на должность генсека НАТО. С начала года он проводит консультации с европейскими лидерами. А.РАСМУССЕН хорошо владеет французским, который вместе с английским является официальным языком Альянса. Его называют хорошим дипломатом, который сможет способствовать единству в организации, которая вскоре расширится с 26 до 28 стран. Кроме того, а.РАСМУССЕН – премьер-министр, а все предыдущие генсеки пришли в НАТО с менее высоких должностей.

Решение о преемнике нынешнего генсека НАТО, Нидерландов Яапа де Хооп СХЕФФЕРА, срок полномочий которого истекает в июле, будет принято на юбилейном саммите НАТО в апреле.

“Немецкая волна” также сообщает, что среди других кандидатов на должность руководителя Североатлантического Альянса называют министра иностранных дел Польши Радослава СИКОРСКОГО, ведь восточноевропейские члены НАТО считают, что организацию Североатлантического договора должен возглавить представитель одной из бывших постсоциалистических стран.

Бывший Президент Польши Александр КВАСЬНЕВСКИЙ тоже якобы имеет евроатлантические амбиции, констатирует “Немецкая волна”.

Одним из претендентов называют и бывшего министра иностранных дел Болгарии Соломона ПАССИ. Но, как пишут западные информагентства, исторически тесные связи Болгарии с Россией могут стать аргументом против представителя этой страны во главе НАТО.