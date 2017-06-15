Новым премьером Сербии может стать открытая лесбиянка

Президент Сербии Александр Вучич предложил на пост премьер-министра Ану Брнабич - министра государственного управления и местного самоуправления, которая открыто заявляет о своей нетрадиционной ориентации.

Об этом сообщает B92.

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Вучич заявил, что это было непростое решение, принятое в интересах Сербии и ее граждан. Он охарактеризовал Брнабич как трудолюбивого человека, с высокими профессиональными и личными качествами.

На следующей неделе парламент должен официально утвердить правительство Брнабич. По словам президента Вучича, Брнабич уже нашла достаточное количество голосов в парламенте в поддержку своей кандидатуры.

Ана Брнабич станет первой женщиной во главе правительства Сербии и первым премьером с нетрадиционной ориентацией в истории страны. Также Брнабич станет первым открытым премьером-гомосексуалом на Балканах.

Напомним, накануне премьер-министром Ирландии стал представитель ЛГБТ.