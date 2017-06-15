Место преступления: Белый дом - Der Spiegel

Об этом пишет Вейт Медик в статье "Место преступления: Белый дом", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

Вечером в свой день рождения Дональд Трамп хотел выполнить еще одно особое обязательство. Важная встреча, отдаленная от повседневных скандалов в Вашингтоне. В больнице Джорджтауна президент США, со свой женой Меланией, посетил конгрессмена Стива Скэлиса, который был ранен в результате нападения в Александрии. Но не успел Трамп сесть в автомобиль, как "The Washington Post" опубликовали неприятные для него новости. Специальный прокурор по расследованию в отношении России Роберт Мюллер, теперь сосредоточил внимание на президенте лично, а не только на его окружении.

В чем проблема для Трампа?

Очень важно: это сообщение не означает, что Трамп в прямом смысле одной ногой в тюрьме. Теоретически в конце расследования Мюллер может прийти к выводу, что оснований для этого нет.

Но Мюллер расширяет расследование, тем самым увеличивая риск для миллиардера. Специальный прокурор должен был рассмотреть только вопрос о том, был ли у команды кампании Трампа сговор с Москвой. Теперь он расследует (в том числе, из-за высказываний самого Трампа) вопрос о том, препятствовал ли президент правосудию. Юридически это может стать проблемой, политически это уже произошло: препятствование правосудию, как в 1998 году в случае Билла Клинтона, является главным компонентом возможного процесса импичмента. И сам факт, что Мюллер расследует такую возможность, вероятно, станет причиной активных дебатов и мобилизует демократов.

Читайте такжеThe Washington Post: Подавляющим большинством голосов Сенат сокращает полномочия Трампа в вопросе отмены российских санкцийКроме того, Мюллер значительно осложняет Трампу управление страной. В ходе своего расследования, он будет допрашивать многих советников, которые должны были формировать планы президента. И теперь, когда Белый дом становится местом преступления, президент и его приближенные должны быть еще более внимательными. Каждое слово может быть использовано против них.

Есть ли признаки, указывающие на препятствование правосудию?

Да, несколько. Одним из них стали показания бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Коми сообщил на прошлой неделе о встрече в Овальном кабинете в феврале, на которой президент требовал от него прекратить расследование в отношении бывшего советника по вопросам безопасности Майкла Флинна. "Я надеюсь, что вы видите какой-нибудь способ оставить это", - цитировал Коми президента. Трамп отрицает это, но, поскольку в этом случае его слова противопоставлены словам Коми, будет очень сложно установить истину. Разве что есть, например, записи разговора или свидетели, которые могут подтвердить версию Коми.

Другой важной отправной точкой является то, как Трамп обосновал увольнение Коми. Сначала Белый дом заявил, что увольнение Коми связано с его действиями в деле взлома электронной почты Хиллари Клинтон и рекомендациями Министерства юстиции. Но с тех пор Трамп публично подчеркнул, что перед увольнением он размышлял над "делом России". Это утверждение кажется гораздо более опасным для Трампа, потому что его можно приравнять к своего рода признанию того, что он хотел избавиться от следователя, чтобы спать спокойно. Возможно, для Мюллера это стало главной причиной, чтобы взяться за Трампа лично.

Как специальный прокурор будет действовать сейчас?

В течение нескольких недель Мюллер собрал команду известных и опытных следователей, что заставило нервничать некоторых республиканцев. Мюллер и его команда будут допрашивать всех относящихся к делу людей. Это может занять некоторое время, но специальный прокурор, похоже, заинтересован в быстрой процедуре. Предположительно, уже на этой неделе команда будет допрашивать директора национальной разведки Дэна Коутса и главу АНБ Майка Роджерса.

Читайте такжеТрамп прокомментировал нападение на конгрессмена СШАПо сообщениям, Трамп оказывал давление на обоих, чтобы они публично заявили, что нет никаких доказательств сговора между его командой и Россией. Недавно, выступая перед Сенатом, Коутс и Роджерс умолчали об их разговоре с президентом. Мюллер может предпринять вторую попытку и пригрозить им, что в случае сомнений они будут давать показания перед жюри.

Для Мюллера важны, прежде всего, те люди, которые находятся в центре внимания из-за сомнительных контактов с российскими чиновниками, в том числе бывший советник по безопасности Флинн и бывший менеджер кампании Пол Манафорт. Министр юстиции Джефф Сешнс также является значимым свидетелем, потому что ему, должно быть, известно о внутренних причинах увольнения Коми, которые назвал Трамп. Новый фокус расследования Мюллера предполагает допросы всех близких советников президента, в том числе начальника штаба Райнса Прибуса, пресс-секретаря Шона Спайсера и главного стратега Стивена Бэннона.

Как реагирует Трамп?

Это решающий вопрос. У президента есть два варианта. Он может попытаться расколоть Белый дом. Он занят исключительно своими планами, его адвокаты и консультанты – исключительно тем, как легально и публично манипулировать расследованием Мюллера. Билл Клинтон успешно это сделал, когда против него велось расследование в деле Левински. Проблема заключается в том, что в течение последних недель в голове Трампа, похоже, нет ничего, кроме расследования ФБР. Было бы весьма удивительно, если бы он взял себя в руки.

Другой вариант – уволить специального прокурора. Внутри Трамп пытается провести такой маневр. Видимо, он думает, что может повлиять на Мюллера одной только угрозой. Увольнение Мюллера крайне опасно политически. Потому что оно повлечет за собой подозрения в том, что он хотел избавиться от расследования, и это создаст ему неприятности. Вспомните, Ричард Никсон уволил специального следователя в Уотергейтском скандале 1973 года. Шаг, который, в конечном итоге, привел к его краху.