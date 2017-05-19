Трамп назвал расследование его связей с Россией причиной раскола США

Президент США Дональд Трамп заявил, что уважает решение министерства юстиции о назначении специального прокурора для расследования возможного вмешательства России в американские выборы, однако считает это дело "охотой на ведьм", пишет DW.

Он подчеркнул, что между ним, его командой и российской стороной не было никаких тайных договоренностей.

"Я думаю, это раскалывает страну. У нас очень расколотая страна из-за этой ситуации и по многим другим причинам", - заявил Трамп в четверг, 18 мая, на совместной пресс-конференции с колумбийским лидером Хуаном Мануэлем Сантосом.

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Министерство юстиции США 17 мая назначило специального прокурора для расследования вмешательства России в американские выборы. Им стал 72-летний экс-глава ФБР Роберт Мюллер, который считается независимой фигурой, не связанной ни с одной из двух ведущих политических партий Соединенных Штатов. У него будут полномочия, как у классического прокурора, который работает совместно с ФБР и судами: он имеет право требовать документы, вызывать свидетелей на допрос, предъявлять обвинения.

Его мандат включает расследование "любых связей или координированных действий между российским правительством и лицами, связанными с предвыборной кампанией Дональда Трампа", а также всех вытекающих из этого расследования дел, таких, например, как препятствование правосудию. Такие полномочия озвучил заместитель генпрокурора США Род Розенстайн.

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У спецпрокурора будет ряд свобод: он, например, может сам определять, когда и насколько детально следует оповещать министерство юстиции. Министерство юстиции, назначившее Роберта Мюллера, может его и уволить. Впрочем, Розенстайн может пойти и другим путем: именно он принимает окончательное решение по рекомендации спецпрокурора о том, чтобы предать суду то или иное лицо.