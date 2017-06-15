Путин говорит, что у него двое внуков, возраст и имена боится называть

Президент России Владимир Путин сообщил, что у него есть двое внуков, но отказался назвать имя и возраст, чтобы их «не идентифицировали».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе общения с россиянами во время очередной «прямой линии».

«Мои дети, дочери, несмотря на всякие слухи, живут здесь, в России, в Москве. И внуки у меня есть, они тоже живут нормальной жизнью. Дочери у меня занимаются наукой, образованием, никуда не лезут, ни в какую политику, живут нормальной рядовой жизнью», - отметил российский президент.

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«Что касается внуков – кто-то уже в детский сад ходит. Понимаете, в чем дело, я хочу чтобы они нормальными людьми выросли. Для этого им нужно рядовое общение в детских коллективах. Стоит мне только сказать возраст, имя, они сразу будут идентифицированы, и их не оставят в покое, а это нанесет ущерб развитию ребенка. Все у меня нормально», - добавил он.

Путин попросил россиян отнестись правильно к такой его позиции.

При этом он добавил, что его у него недавно родился второй внук.