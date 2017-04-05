Режиссер фильма "Москва слезам не верит" передал миллион рублей боевикам "ДНР" (видео)

Режиссер и актер Владимир Меньшов передал миллион рублей "на помощь" боевикам Донбасса.

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Деньги режиссер известных фильмов "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби" передал через Захара Прилепина – писателя, который воюет против Украины на стороне "ДНР".

Миллион от Меньшова якобы пойдет на лекарства и новое оборудование для одного из медучреждений оккупированного Донецка, где лечат боевиков.

Ранее СМИ сообщали, что гражданин РФ Евгений Прилепин, известный как российский писатель Захар Прилепин, стал заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом "ДНР".