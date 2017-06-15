При нападении боевиков на отель в Сомали погибли 19 человек

По меньшей мере 19 человек погибли при нападении боевиков на отель и ресторан в столице Сомали Могадишо, передает Reuters.

Число пострадавших и национальности погибших не уточняются.

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Сначала сработало взрывное устройство в автомобиле, а затем вооруженные люди напали на посетителей отеля и взяли заложников.

Как сообщили в полиции, пять боевиков были убиты.

Как сообщал УНИАН, в среду в Сан-Франциско мужчина открыл огонь по сотрудникам центра обслуживания клиентов почтовой службы UPS.

Застрелив троих человек, нападавший совершил самоубийство.