При нападении боевиков на отель в Сомали погибли 19 человек

09:34, 15 июня 2017
Мир
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Число пострадавших и национальности погибших не уточняются.

Иллюстрация / REUTERS

По меньшей мере 19 человек погибли при нападении боевиков на отель и ресторан в столице Сомали Могадишо, передает Reuters.

Число пострадавших и национальности погибших не уточняются.

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Сначала сработало взрывное устройство в автомобиле, а затем вооруженные люди напали на посетителей отеля и взяли заложников.

Как сообщили в полиции, пять боевиков были убиты.

Как сообщал УНИАН, в среду в Сан-Франциско мужчина открыл огонь по сотрудникам центра обслуживания клиентов почтовой службы UPS.

Застрелив троих человек, нападавший совершил самоубийство.

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Теги: #погибшие#стрельба#Сомали