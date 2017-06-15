При нападении боевиков на отель в Сомали погибли 19 человек
09:34, 15 июня 2017Мир
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Число пострадавших и национальности погибших не уточняются.
Иллюстрация / REUTERS
По меньшей мере 19 человек погибли при нападении боевиков на отель и ресторан в столице Сомали Могадишо, передает Reuters.
Число пострадавших и национальности погибших не уточняются.
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Сначала сработало взрывное устройство в автомобиле, а затем вооруженные люди напали на посетителей отеля и взяли заложников.
Как сообщили в полиции, пять боевиков были убиты.
Как сообщал УНИАН, в среду в Сан-Франциско мужчина открыл огонь по сотрудникам центра обслуживания клиентов почтовой службы UPS.
Застрелив троих человек, нападавший совершил самоубийство.
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