Несмотря на массовые протесты: Госдума РФ разрешила сносить пятиэтажки в Москве

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о массовое расселение и снос жилых домов в Москве по программе реновации. За документ проголосовали 399 депутатов, против - двое, один депутат воздержался, пишет «Meduza».

В ходе обсуждения в Думе законопроект был значительно изменен, поправки были приняты во втором чтении 9 июня.

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Федеральный законопроект также закрепляет порядок включения домов в список на снос по итогам голосования собственников квартир. При этом само голосование началось 15 мая, еще до принятия законопроекта.

В то время, как в Госдуме проходило голосование, у здания Госдумы проходила стихийная акция противников так называемой реновации, передает "Радио Свобода".

Полиция продолжает задержания возле Думы pic.twitter.com/HOjJshpGeH — Andrey Ezhov (@andrey_ezhov) June 14, 2017

Очевидцы сообщают минимум о 10 задержанных.

Сейчас возле Думы: задержанных противников реновации — уже больше 10 человек pic.twitter.com/DrncLzmvw3 — Andrey Ezhov (@andrey_ezhov) June 14, 2017

Как сообщал УНИАН ранее, это уже не перштй митинг против реновации. 9 июня пикет против сноса домов проходит у главного входа в Госдуму на Охотном ряду. Среди протестующих был один из лидеров «Яблока» Сергей Митрохин, который заявил, что реновация — «беспредел» в отношении москвичей. Протестовать ему долго не пришлось, потому что вскоре Митрохина задержали полицейские.