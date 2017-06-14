В Молдове рассказали, как планируют запретить российскую пропаганду на ТВ

В Молдове предложат владельцам пяти телеканалов убрать из сетки вещания российские программы "пропагандистского характера" в случае принятия закона о борьбе с зарубежной пропагандой. Об этом сообщил спикер парламента страны Андриан Канду, сообщает Newsmaker.md.

По его словам, соответствующий законопроект предусматривает, что "телеканалам позволят выпускать информационно-аналитические программы, новости и военные передачи, только произведенные в странах ЕС, США, Канаде и странах, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном вещании (Россия эту конвенцию не ратифицировала. - Ред.)".

В частности, речь идет о российских программах "пропагандистского характера" пяти телеканалов Prime TV, РТР-Молдова, НТВ-Молдова, РЕН Молдова и СТС-Молдова.

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Сообщается, что некоторые депутаты парламента назвали эти телеканалы "российскими танками", и сравнили российскую пропаганду с той, что была в "нацистской Германии и СССР".

Штраф за нарушение этого запрета будет до 100 тыс. леев (5 495 долларов). Сейчас максимальный штраф за нарушения Кодекса о телевидении и радио составляет 30 тыс. леев.

Как известно, накануне в парламенте Молдовы зарегистрирован законопроект, который призван исключить пропагандистские информационные программы России.

Как сообщал УНИАН ранее, в парламент Молдавии внесен законопроект об ограничении вещания российских телеканалов. Документ, разработанный правящей Демократической партией Молдовы, предлагает запретить трансляцию информационных, политико-аналитических и военных программ из стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.