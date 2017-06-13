"Неудачный творческий союз": режиссер "50 оттенков серого" рассказала, почему ненавидит свой фильм

Режиссер фильма "50 оттенков серого" Сэм Тейлор-Джонсон рассказала изданию Sunday Times of London об ужасном опыте сотрудничества с писательницей Э. Л. Джеймс и о том, почему она никогда не станет смотреть сиквелы картины.

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"Мне обычно нравятся все люди, и я чувствую себя неловко, когда понимаю, что я им - нет. Я чувствовала себя очень неловко из-за Э. Л. Джеймс", - рассказала Тейлор-Джонсон.

Сэм поделилась с журналистами, что автор книг пыталась курировать съемочный процесс и постоянно вызывала ее на тет-а-тет. Достойного творческого союза у них так и не получилось, и режиссер искренне рада, что больше никогда не станет работать над экранизацией отношений Анастейши Стил и Кристиана Грея, пишет Buro.

"Я не собираюсь даже смотреть сиквелы. Они вызывают у меня нулевой интерес", - добавила Тейлор-Джонсон.

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