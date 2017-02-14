14 лучших коубов по мотивам "50 оттенков серого" ко Дню всех влюбленных

16:37, 14 февраля 2017
Курьёзы
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Нашумевшая серия фильмов "50 оттенков серого" вдохновила пользователей Интернет на создание смешных коубов. К 14 февраля УНИАН решил собрать лучшие из них.

Подборка коубов

По случаю Дня всех влюбленных и выхода второй части романтически-эротического фильма "50 оттенков серого" - "На 50 оттенков темнее" – УНИАН решил собрать подборку из 14 лучших коубов по мотивам этих двух фильмов, которые уже второй год подряд выходят в прокат как раз накануне Дня святого Валентина.

1. 50 оттенков Шурика

2. 50 оттенков криминального чтива

3. 50 оттенков Супермарио

4. 50 оттенков "ботаника"

5. 50 оттенков "долгоносиков"

6. 50 оттенков Шелдона

7. 50 оттенков классики

8. 50 оттенков кавказской пленницы

9. 50 оттенков Владислава

10. Альтернативные 50 оттенков серого

11. 50 оттенков анимэ

12. 50 оттенков яичницы с беконом

13. 50 оттенков розового

14. 50 оттенков Саши Грей

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