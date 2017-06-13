Неограниченная власть Эммануэля Макрона - The New York Times

Политическая власть Эммануэля Макрона кажется непоколебимой после первого раунда парламентских выборов во Франции в воскресенье. Макрон выиграл президентские выборы во Франции в мае, всего через 13 месяцев после учреждения его политического движения. Значительное достижение, что подтвердило и голосование в воскресенье.

Об этом говорится в редакционной статье "Неограниченная власть Эммануэля Макрона", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Прогнозы показывают, что его партия, "Вперёд, Республика", может получить более 400 из 577 мест в Национальном собрании Франции после финального раунда голосования в воскресенье. Это предоставит Макрону возможность свободно проводить обещанные реформы, чтобы наладить отстающую экономику Франции и поощрять создание рабочих мест. Три его непосредственных предшественника пытались, но не смогли этого сделать.

Однако выборы в воскресенье не отражают энтузиазма со стороны большинства французских избирателей. Более половины воздержались от голосования, явка была самой низкой с 1958 года. И поскольку политическая оппозиция разбита, а многие политические новички обязаны своим местом президенту, у Макрона может возникнуть соблазн злоупотреблять исполнительной властью.

Макрон быстро продвигается в вопросе укрепления безопасности перед лицом продолжающейся террористической угрозы. Он создал национальный центр борьбы с терроризмом в Елисейском дворце, который находится в его прямом подчинении. Он также подготовил законопроект, который будет представлен на заседании кабинета министров 21 июня. Документ призван на постоянной основе узаконить чрезвычайное положение, объявленное президентом Франсуа Олландом вскоре после терактов в Париже в ноябре 2015 года.

Создание центра борьбы с терроризмом имеет смысл, учитывая неспособность предотвратить нападения отдельных неидентифицированных лиц, когда агентства не смогли наладить обмен информацией. Тем не менее, тревогу вызывает отсутствие у судебной власти возможности контролировать всеобъемлющую исполнительную власть.

Еще более тревожным является закрепление чрезвычайного положения в общем праве, что приведет к постоянному ограничению конституционных прав французских граждан. Законопроект позволит полиции проводить обыски без ордера, помещать отдельных людей под домашний арест, приказывать носить электронные браслеты и требовать у людей пароли компьютеров и мобильных телефонов. Такие меры мало помогли в борьбе с терроризмом, как и существующий закон, но, при этом, они наносят реальный ущерб правам граждан.

Единственным препятствием принятию законопроекта может стать Конституционный совет Франции. В пятницу совет мудро отклонил одно туманно сформулированное положение о чрезвычайном положении, которое позволило бы властям запрещать людям доступ к определенным районам, где они могут препятствовать действиям полиции, например, участвовать в демонстрациях.

Совет не должен допустить, чтобы то, что должно было быть чрезвычайным, временным приостановлением прав граждан, стало постоянным. В противном случае, обещание Макрона о новом начале для Франции может привести к возникновению более репрессивной республики и создать предпосылки для других злоупотреблений исполнительной властью, выходящей за рамки его мандата.