ИГ разрабатывает ноутбуки со взрывчаткой для подрыва самолетов - СМИ

Террористическая организация "Исламское государство" разрабатывает начиненные взрывчатыми веществами ноутбуки для подрыва пассажирских самолетов, передает The New York Times со ссылкой на на данные американских источников, знакомых с ситуацией.

Сообщается, что израильские разведчики выяснили, что разрабатываемые ноутбуки с взрывчаткой не определяются стандартными приборами, которые используют службы безопасности аэропортов для сканирования багажа. Также они установили способ подрыва таких устройств.

Читайте такжеИГ призвало к нападениям на Западе, Ближнем Востоке, в России и Азии

Террористическая группа работает над тем, чтобы сделать взрывчатые вещества похожими на батареи для портативных компьютеров.

Отмечается, что эти данные спровоцировали запреты на провоз ноутбуков в гражданских самолетах.

Как сообщал УНИАН, США запретили провоз в ручной клади электронных устройств, таких как ноутбуки и планшеты, для пассажиров, прибывающих из восьми стран с преобладающим мусульманским населением.

Крупные электронные устройства можно брать с собой в полет только в багаже, однако запрет не коснулся мобильных телефонов и смартфонов. Эта мера коснулась десяти аэропортов в восьми странах - Египет, Иордания, Кувейт, Марокко, Катар, Турция, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.