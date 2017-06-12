В центре Москвы тысячи россиян скандируют "Раз, два три, Путин уходи", задержаны десятки человек.

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Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в России, люди также скандируют:

"Россия без Путина, "Путин -вор, "Медведева в отставку", свободу Алексею Навальному.

Задержание сопровождается лозунгами "Позор".

Тверская перекрыта несколькими рядами полиции.

Как сообщал УНИАН, в Москве полиция проводит выборочные задержания на улице Тверской, куда российский оппозиционер Алексей Навальный призвал граждан выйти на несанкционированный митинг. По данным сторонников оппозиции, самого Навального силовики задержали после выхода из дома.

По данным местных СМИ, на антикоррупционном митинге в Москве задержаны более 100 человек.