Навальный перенес сегодняшнюю акцию в Москве из согласованного места в несогласованное

Российский оппозиционер Алексей Навальный отказался проводить антикоррупционную акцию на проспекте Сахарова по маршруту, согласованному с властями, передает Русская служба Би-би-си.

"Мы отменяем митинг на Сахарова и переносим наше очень мирное мероприятие", - написал политик в своем блоге.

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"Закон на нашей стороне и Конституционный суд на нашей стороне", - добавил Навальный в видеообращении.

В мэрии и прокуратуре Москвы назвали такой шаг провокацией и заявили, что правоохранительные органы "будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков".

На 12 июня в Москве назначен митинг против коррупции, заявленный Навальным и его сторонниками. Общее число возможных участников акции организаторы оценили в 15 тысяч человек.

Мэрия согласовала акцию, но организаторов митинга не устроили условия властей, которые касались установки звуковой аппаратуры.

Как сообщал УНИАН, 26 марта прошел антикоррупционный митинг сразу в нескольких городах России после публикации расследования ФБК "Он вам не Димон". В ходе митинга были задержаны около тысячи человек. Несколько участников митинга были заподозрены в применении насилия по отношению к полицейским.