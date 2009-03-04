Румыния выслала военного атташе Украины

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что Украина должна адекватно отреагировать на высылку из Румынии украинского военного атташе и его помощника.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГРИЦЕНКО заявил сегодня журналистам, комментируя, в частности, сообщение некоторых СМИ, что на минувшей неделе в Румынии были объявлены персонами нон-грата и высланы из страны военный атташе Украины и его помощник.

«Безусловно, мы владеем этой информацией. Нам известно о том, что румынская сторона приняла решение рекомендовать отозвать в Киев украинского военного атташе в Румынии и его помощника со ссылкой на какую-то свою определенную аргументацию», - сказал А.ГРИЦЕНКО и добавил, что лично не считает это решение дружеским и взвешенным.

«Убежден, что Украина, как уважающее себя государство, должно отреагировать адекватно. Если высылают двух наших военных дипломатов, также двое военных дипломатов Румынии должны быть высланы из нашей страны», - сказал народный депутат.

Говоря о том, будет ли это сделано, А.ГРИЦЕНКО сообщил, что вчера он общался по этому вопросу с Владимиром ОГРЫЗКО за несколько минут до его снятия с должности министра иностранных дел.

«МИД под руководством В.ОГРЫЗКО это бы сделал. Сделают ли сейчас – это уже решение Президента», - подытожил А.ГРИЦЕНКО.

Источник в Министерстве обороны Украины подтвердил корреспонденту УНИАН, что факт досрочного возвращения в Киев двух украинских военных дипломатов на минувшей неделе имел место.

В МИД корреспонденту УНИАН отметили, что пока эту ситуацию не будут комментировать.