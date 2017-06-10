В США учительницу математики арестовали за секс с тремя старшеклассниками

В Северной Каролине, что в США 25-летнюю учительница математики начальных классов Эрин МакАулифи была арестована по подозрению в сексуальных отношениях с тремя старшеклассниками и одном эпизоде неприличного поведения с младшим, сообщает ТСН со ссылкой на Daily Mail.

Расследование в отношении учительницы началось в мае, когда чиновники школы, в которой работала задержанная, обратились к правоохранителям с соответствующим обращением.

Детективы пообщались с учениками и персоналом школы, после чего решили арестовать Эрин.

Читайте такжеВ США отставного адмирала обвиняют во взятках в виде секс-вечеринок

Отмечается, что секс с несовершеннолетними учительница имела на территории учебного заведения. Ее уволили с начальной школы, где она проработала почти год, в начале мая, и после того донесли полиции о неприемлемом поведении девушки.

Полиция сообщает, что двум "жертвам" задержанной было по 17 лет, одному – 16. Суд избрал девушке меру пресечения в виде заключения под стражу с возможностью выйти под залог в 20 тысяч долларов. Первое судебное заседание состоится 12 июня.