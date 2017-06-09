Киноманы назвали величайший фильм всех времен

Стал известен величайший фильм всех времен по версии поклонников кино,

Об этом сообщает Empire.

В опросе журнала приняли участие 20 тыс. человек. Они отдали первое место картине «Крестный отец» (1972).

Вторую строчку занимает лента «Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар» (1980).

На третьей позиции оказался «Темный рыцарь» (2008).

В первую десятку также попали «Побег из Шоушенка», «Криминальное чтиво», «Славные парни», «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Челюсти», «Звездные войны» (какой именно эпизод, не уточняется), «Властелин колец: Братство Кольца».

В опросе, проведенном в 2014 году, лидером рейтинга была лента «Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар».