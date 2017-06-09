Развертывание американской системы ПРО возобновят в Южной Корее

Южная Корея не планирует менять соглашение с США относительно развертывания американской системы противоракетной обороны. Об этом заявил главный советник по национальной безопасности Южной Кореи, передает Reuters.

Решение о временной остановке развертывания противоракетного комплекса THAAD было принято с целью проведения оценки его воздействия на окружающую среду и является внутренним мероприятием для обеспечения демократического процесса, сказал советник Чунг Ый-Эна.

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"Решение о развертывании противоракетного комплекса THAAD было принято для защиты Южной Кореи и сил США в Южной Корее от растущей угрозы со стороны Северной Кореи. Мы не будем принимать такое решение необдуманно", - сказал он.

Как сообщал УНИАН ранее, южнокорейские военные сообщили о запуске с территории КНДР ракеты, параметры которой определить пока не удалось. По данным южнокорейских военных, запуск был произведен из района города Вонсан. Ракета полетела в восточном направлении. Представитель японского правительства Йошиде Суга сообщил о том, что ракета упала в исключительной экономической зоне страны. По его словам, никаких разрушений в результате не было.