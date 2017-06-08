В Кремле пожаловались, что с территории США хакеры атакуют сайт Путина

В Кремле заявили, что с территории США осуществляются хакерские атаки на сайт президента РФ Владимира Путина. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Хакерские атаки, которые осуществляются с территории Соединенных Штатов Америки, фиксируются ежедневно. В том числе и хакерские атаки, которые в данном случае осуществляются на сайт президента Российской Федерации. Это действительно так, собственно, атаки идут с территории многих стран мира», - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле доказательства, что США якобы пытались повлиять на выборы в РФ.

«Что касается вмешательства во внутренние дела, то такие случаи также хорошо известны», - добавил он.

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На просьбу журналистов пояснить, идет ли речь о причастности спецслужб США к хакерским атакам на РФ, Песков ответил: «Это я говорю про территорию США. Я не хотел бы смешить публику заявлениями о том, что за этим стоит официальный Вашингтон. Ибо совершение хакерской атаки с территории какой-либо страны не может означать причастность официальных властей к этому».

Как сообщал УНИАН, ранее Путин заявил, что хакеры «люди свободные, как художники», и могут «откуда угодно вылезти».