Путин: хакеры - люди свободные, могут откуда угодно вылезти

Президент России Владимир Путин заявляет, что хакеры "люди свободные, как художники", и могут "откуда угодно вылезти". Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на встрече с руководителями иностранных информагентств.

«Хакеры могут где и откуда угодно вылезти, из любой страны мира. Это, конечно, общий фон межгосударственных отношений имеет значение и в этом случае, потому что хакеры люди свободные, как художники: настроение у них хорошее, они встали с утра и картины рисуют. Также и хакеры: они проснулись сегодня, прочитали, что там что-то происходит в межгосударственных отношениях, если они настроены патриотически, они начинают вносить свою лепту, как они считают правильным в борьбе с тем, кто плохо отзывается о России. Теоретически это возможно», - отметил Путин.

«Но на государственном уровне мы никогда этим не занимаемся, вот что самое важное, вот что самое главное», - отметил президент РФ.

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При этом Путин считает, что кто-то специально делает так, чтобы источником этой атаки представить территорию РФ, и современные технологии позволяют это сделать.

В тоже время президент РФ убежден, что никакие хакеры не могут «кардинально» повлиять на результат выборов в любой стране.

Ранее западные государства обвинили РФ во вмешательстве в избирательные кампании в своих странах.