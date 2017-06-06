В Москве отреагировали на расследование Bellingcat о курской бригаде, чьим "Буком" сбили MH17

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал не верить команде расследователей Bellingcat, которые доказали, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", который сбил в небе над Донбассом самолет МН17, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны РФ из Курска. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров заявил на пресс-конференции с главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком.

Читайте такжеРейс смерти: Украина планирует возобновить поиск останков на месте катастрофы сбитого над Донбассом MH17«Я видел сообщения о том, что группа Bellingcat опубликовала какие-то свои выводы, мы не знаем на основании каких конкретно документов, фактов эти выводы были сделаны. По крайней мере то, что попало в прессу, ответов на эти вопросы не дает», - сказал Лавров.

Он заявил, что сразу после трагедии РФ выступила за проведение расследования согласно Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция) силами Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Также была одобрена резолюция Совета безопасности ООН, которая призывала к беспристрастному расследованию, добавил Лавров.

По его словам, была создана группа из стран под руководством Нидерландов, которое занимается этим расследованием, причем Малайзию (страну, авиакомпании которой принадлежал сбитый «Боинг-777»), туда сразу не пригласили.

При этом Лавров напомнил, что боевики обеспечили доступ к месту катастрофы и дали возможность «собрать вещественные доказательства, а также отдали «черные ящики» расследователям.

Также он добавил, что значительная часть обломков, вещей и тел остались на месте происшествия без присмотра, но расследователи «покинули это место и через длительный период стали говорить, что надо дособирать то, что там осталось».

Кроме того, глава МИД РФ заявил, что Россия «предлагала свои профессиональные услуги» в расследовании, в том числе производителя «Бук», но к этим предложениям отнеслись прохладно, что может свидетельствовать, что перед следователями стояла «заранее заданная цель».

«В этом процессе много странностей. Я предпочел бы не брать на веру расследование группы Bellingcat», - заявил он и добавил, что это касается и группы «Белые каски» в Сирии.

«Тут много групп, которые созданы в виде представителей гражданского общества, получают финансирование, в основном, тоже по известным и сопоставимым каналам. Так что здесь необходима, прежде всего, транспарентность - а ее мы не наблюдаем в том расследовании, которое проводится под руководством Нидерландов. И необходима, конечно, транспарентность, которая будет показывать факты, а не выводы наподобие тех, которые сейчас используются в США для того, чтобы «доказать» недоказуемое», - сказал Лавров.

Как сообщал УНИАН, 5 июня команда расследователей Bellingcat заявила, что им удалось обнаружить «недостающее звено» для идентификации сбившего малайзийский «Боинг» российского «Бука». Они нашли фотографию, на которой видны маркировки негабаритного груза на «Буке 332», снятую до его транспортировки в колонне в июне 2014 года.

Bellingcat доказывает, что фото снято под Курском в расположении 53-й зенитно-ракетной бригады Минобороны РФ.

Справка. Самолет «Боинг-777» «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над зоной вооруженного конфликта на востоке Украины 17 июля 2014. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

В конце сентября 2016 Международная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов объявила первые официальные результаты расследования. В докладе говорится, что зенитно-ракетная установка «Бук», из которой сбили «Боинг», была доставлена на территорию Украины из России. Место пуска ракеты - поселок Первомайский, находящийся под контролем пророссийских сепаратистов. В число подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек.

В Кремле заявили, что доклад нельзя считать «окончательной правдой», а выводы следователей назвали «предварительным».