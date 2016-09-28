Международная комиссия по MH17 так и не получила обещанные Россией радиолокационные изображения

Об этом сообщает Reuters.

«Мы абсолютно точно изучим новые изображения с радаров, которые имеются у России», - сказал следователь.

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При этом он отметил, что до сих пор следственная группа еще не получила эти данные в свое распоряжение, несмотря на то, что Москва заявляла о готовности передать всю информацию, которая есть в ее наличии.

"Следователи добавили, что они не имели доступа к новым радиолокационным изображениям, о которых говорила Москва в своих последних заявлениях", - говорится в сообщении агентства.

Как сообщал УНИАН, российский производитель ЗРК "Бук" - ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» заявил, что использовал самолёт Ил-86 для моделирования атаки на малайзийский Боинг над Донецком, который якобы подтверждает, что пуск ракеты был совершён с подконтрольной Украине территории.

"Сегодня мы можем однозначно сказать, что если Boeing был сбит ЗРК "Бук", то поразила его ракета 9М38 со стороны населённого пункта Зарощенское", - сказал генеральный директор концерна Ян Новиков.

В промежуточном отчете Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT), который голландский прокурор Фред Вестербеке представил семьям жертв рейса MH17, опровергается российская версия о том, что самолет сбили из района поселка Зарощенское/