Вице-президент США назвал Россию одной из главных угроз в мире

Вице-президент США Майкл Пенс назвал Россию, Иран и терроризм главными угрозами в мире, в борьбе с которыми США будут помогать своим союзникам по НАТО. Об этом он заявил во время своего выступления в аналитическом центре Atlantic Council, передает РБК.

"Попытки России перекроить международные границы силой и попытки Ирана дестабилизировать Ближний Восток, а также глобальная угроза терроризма, которая может нанести удар в любое время в любом месте - кажутся, в мире сегодня опаснее, чем когда-либо после падения коммунизма четверть века назад", - сказал Пенс.

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Он отметил, что США готовы выполнять свои союзнические обязательства перед НАТО и "действовать по принципу, что нападение на одного [члена НАТО] - это атака на всех нас".

По его словам, НАТО должно продолжать развитие, учитывая появление новых и старых противников, для того, чтобы "противостоять угрозам сегодняшнего и завтрашнего дня, особенно угрозе терроризма".

Пенс добавил, что США "будут продолжать укреплять связь между американской нацией и народами Европы на благо будущих поколений".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп назвал Россию источником угроз. «Мы должны быть твердыми, мы должны быть сильными. Будущее НАТО должно фокусироваться на терроризме и миграции, а также на угрозах из России, на восточных и южных границах НАТО», - подчеркнул Трамп.