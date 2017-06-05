В США прекрасно осознают угрозу России, нигде нет на повестке дня вопроса снятия санкций с РФ – Яценюк

«Весь аппарат системы национальной безопасности Соединенных Штатов, Государственный департамент и все наши партнеры прекрасно осознают, которую Россия ставит перед нами угрозу. Все осознают непосредственные угрозы, которые Россия несет Украине, странам-членам НАТО и Большой семерке».

Об этом лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк сказал в программе «События недели» на телеканале «Украина» в воскресенье, 4 июня, передает пресс-служба политсилы.

Он отметил, что перед тем, когда новая администрация США пришла в Овальный кабинет, «было очень много беспокойства»: «Сейчас, после своих встреч в Вашингтоне и в Оттаве, я могу четко сказать, что ситуация лучше, чем мы ожидали. Вся американская машина прекрасно осознает, кто виноват в этой войне, - это Российская Федерация, которая развязала эту войну».

Он напомнил, что в СМИ звучали идеи «что, возможно, Соединенные Штаты снимут санкции с Москвы». Лидер «Народного фронта» подчеркнул, что сейчас возможность этого равна нулю», напомнив также, что сейчас в США проходит расследование относительно влияния Российской Федерации на избирательный процесс в США.

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«По моему убеждению, весь аппарат системы национальной безопасности Соединенных Штатов, Государственный департамент и все наши партнеры прекрасно осознают, которую Россия ставит перед нами угрозу», - подчеркнул он.

Арсений Яценюк также подчеркнул, что сейчас «идет наработка стратегии, каким образом заставить Россию выполнять Минские соглашения»: «Со стороны Путина нет никакого желания вернуть Украине украинские территории».

«Поэтому все осознают непосредственные угрозы, которые Россия несет Украине, странам-членам НАТО и Большой семерке. И это было подтверждено во время недавних встреч как стран-членов НАТО, так и Большой семерки», - подчеркнул он.

«Нигде нет повестке дня вопроса снятия санкций РФ. Сейчас на повестке дня – заставить Россию восстановить территориальную целостность украинского государства», - подчеркнул Арсений Яценюк.