В Сирии убили основателя главного рупора пропаганды ИГ

Авиаудар возглавляемой США коалиции убил основателя информационного агентства Amaq, главного рупора пропаганды боевиков "Исламского государства".

Читайте такжеИсламисты назвали имя нападавшего на полицейских в центре Парижа - Reuters

По словам брата боевика, Райан Мешааль погиб в восточной сирийской провинции Дейр аль-Зор, передает ТСН со ссылкой на Reuters.

Мужчина написал на своей странице в Facebook, что Райан Мешааль и его дочь погибли в результате авиаудара в своем доме в городе Аль-Меядин.

Пока других подтверждений смерти основателя Amaq нет.