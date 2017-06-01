В Сирии убили основателя главного рупора пропаганды ИГ
01:53, 01 июня 2017Мир
539 0
Райан Мешааль и его дочь погибли в результате авиаудара в своем доме в городе Аль-Меядин.
Иллюстрация / REUTERS
Авиаудар возглавляемой США коалиции убил основателя информационного агентства Amaq, главного рупора пропаганды боевиков "Исламского государства".
Читайте такжеИсламисты назвали имя нападавшего на полицейских в центре Парижа - Reuters
По словам брата боевика, Райан Мешааль погиб в восточной сирийской провинции Дейр аль-Зор, передает ТСН со ссылкой на Reuters.
Мужчина написал на своей странице в Facebook, что Райан Мешааль и его дочь погибли в результате авиаудара в своем доме в городе Аль-Меядин.
Пока других подтверждений смерти основателя Amaq нет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter