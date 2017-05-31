Представитель Словакии Лайчак избран председателем Генассамблеи ООН

Представитель Словакии Мирослав Лайчак избран председателем 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

«Наша общая цель – добиваться повышения эффективности ООН, которая учитывала бы интересы всех государств», - сказал вновь избранный председатель. Он заявил о приверженности многосторонней дипломатии и сообщил о готовности поддержать усилия генерального секретаря Антониу Гутерриша по реформированию ООН.

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Лайчак выделил шесть приоритетных направлений своей деятельности в ходе 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН: предотвращение конфликтов, миграция, защита прав человека, устойчивое развитие, изменение климата и обеспечение равенства.

Он сказал, что не намерен выступать с новыми инициативами, которые потребовали бы новых расходов. Новый председатель будет добиваться реальных результатов в рамках утвержденной повестки дня Генеральной ассамблеи ООН.

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак – выпускник Московского государственного института международных отношений (МГИМО). В его послужном списке - работа в посольствах Чехословакии и Словакии в Москве. Он также занимал пост Верховного представителя ООН по Боснии и Герцеговине. Лайчак был одним из кандидатов на пост Генерального секретаря в ходе выборов, которые прошли в 2016 году.

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Генеральная ассамблея является единственным универсальным органом, который несет ответственность за мир и безопасность, развитие, ликвидацию бедности и инфекционных заболеваний, разоружение, обеспечение прав человека и защиту окружающей среды. В начале 1946 года в состав Генеральной ассамблеи входило 51 государство, сейчас их — 193.

72-я сессия Генассамблеи откроется 12 сентября. В этот же день Лайчак приступит к выполнению своих обязанностей в качестве ее председателя.