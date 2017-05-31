Жертвами взрыва в Кабуле стали 54 человека (фото)

Жертвами взрыва в столице Афганистана Кабуле стали 54 человека. Об этом сообщает Pajhwok Afghan News со ссылкой на информацию Министерства здравоохранения Афганистана.

Кроме того сообщается, что 346 человек получили ранения.

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Как сообщал УНИАН, террорист-смертник подорвал себя в заминированном автомобиле неподалеку от посольства Германии в Кабуле. Помимо немецкого посольства, в этом районе Кабула также находятся несколько дипломатических представительств других стран, поэтому конкретная цель нападения пока неясна.