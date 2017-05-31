Возле посольства Германии в Кабуле смертник взорвал себя, пострадали 60 человек - СМИ

В столице Афганистана Кабуле, недалеко от посольства Германии, произошел взрыв. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию, передает РБК.

По данным агентства, террорист-смертник подорвал себя в заминированном автомобиле.

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Агентство отмечает, что помимо немецкого посольства, в этом районе Кабула также находятся несколько дипломатических представительств других стран, поэтому конкретная цель нападения пока неясна.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Афганистана, в результате случившегося пострадали 60 человек, передает телеканала Aljazeera. Они были доставлены в больницу. Информации о жертвах пока не поступало.

Телеканал также отмечает, что взрывом в домах, находящихся в радиусе несколько сотен метров, выбило окна и двери.

В начале мая в Кабуле произошел взрыв возле посольства США. Как сообщало агентство Reuters, по предварительным данным, целью боевиков являлась колонна бронетранспортеров коалиции НАТО, которая в Афганистане действует под руководством миссии Resolute Support («Решительная поддержка»). В результате случившегося погибли восемь мирных жителей, еще 25 получили ранения.

В апреле США атаковали позиции "Исламского государства" на севере Афганистана сверхмощной фугасной авиационной бомбой, которую называют "матерью всех бомб". Были убиты более 90 боевиков, разрушены три подземных туннеля ИГ и уничтожены их боеприпасы.