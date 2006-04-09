Итальянцы сожгли избирательный участок

На севере Италии неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью школу, превращенную в избирательный участок по случаю проходящих сейчас всеобщих парламентских выборов.

Как сообщает РИА «Новости», карабинеры, прибывшие на место, обнаружили в окрестностях школы также взрывное устройство и несколько листовок, по всей видимости, написанных анархистами. В результате этой акции никто из охранявших избирательный участок служителей порядка не пострадал.