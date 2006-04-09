Итальянцы сожгли избирательный участок
15:26, 09 апреля 2006Мир
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Избиратели буянили на севере Италии
На севере Италии неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью школу, превращенную в избирательный участок по случаю проходящих сейчас всеобщих парламентских выборов.
Как сообщает РИА «Новости», карабинеры, прибывшие на место, обнаружили в окрестностях школы также взрывное устройство и несколько листовок, по всей видимости, написанных анархистами. В результате этой акции никто из охранявших избирательный участок служителей порядка не пострадал.
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