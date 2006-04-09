Белый дом готовит ядерный удар по Ирану

Один из вариантов рассматриваемого в Белом доме возможного военного удара США по целям в Иране предусматривает использование тактического ядерного оружия, утверждает известный американский журналист Сеймур Херш (Seymour Hersh), который ссылается на собственные источники в администрации Джорджа Буша.

"Один из военных планов, представленных нынешней зимой в Белый дом Пентагоном, предусматривает использование уничтожающего бункеры тактического ядерного оружия, такого как боеголовка Би-61-11 (B61-11), для поражения находящихся под землей ядерных объектов", - сообщает Херш в новом номере журнала "Нью-Йоркер".

Источники Херша утверждают, что администрация Буша "расширила тайную деятельность в Иране и активизировала планирование возможного массированного воздушного удара" по иранским ядерным объектам.

"Отвечающие за планирование группы ВВС составляют списки целей и боевые группы американских военнослужащих получили приказ о тайном проникновении в Иран для сбора данных о целях и установления контактов с антиправительственными группами из числа этнических меньшинств", - утверждает журналист.

По его словам, в настоящее время США "проводят операции, направленные, похоже, на запугивание Ирана". С этой целью "самолеты тактической авиации ВМС, действуя с авианосцев в Аравийском море, с минувшего лета осуществляют в зоне действия иранских прибрежных радаров полеты, имитирующие миссии по доставке ядерного оружия".

Белый дом, госдепартамент и другие структуры администрации пока никак не комментируют утверждения журналиста.

Подробности По материалам: РИА "Новости"