38 исламских лидеров приняли извинения Папы Римского

Исламские духовные лидеры приняли извинения Папы Римского Бенедикта XVI, сообщает РИА “Новости”.

В журнале Islamica, выходящем на английском языке, 38 духовных лидеров и исламских теологов опубликовали открытое письмо, в котором заявили, что принимают принесенные Бенедиктом XVI извинения, которые он выразил после своего выступления в университете немецкого города Регенсбург в сентябре этого года.

Это письмо подписано, в частности, муфтиями России, Боснии, Хорватии, Косово, Узбекистана, Турции, Омана, королем Иордании, теологами Вашингтонского университета и британского Кембриджа.

Во время визита в Германию в сентябре этого года Папа Римский выступил с лекцией в университете немецкого города Регенсбург, в которой процитировал резкие высказывания об исламе правителя Византии 14-го века Мануила Второго Палеолога, не обозначив своего отношения к ним.

Эту речь с негодованием восприняли в мусульманском мире, где дошли даже до призывов к правительствам арабских стран разорвать дипломатические отношения с Ватиканом в случае, если Папа Римский не извинится, а международные исламские террористические организации заявили, что нанесут удар по Риму и Ватикану, разрушив христианские святыни.