Германия погружается в воду

В Германии нынешнее наводнение на реке Эльбе продолжает бить рекорды. В нескольких северных районах страны уровень воды превысил показатели, зафиксированные 2002 году во время так называемой „наводнения века”.

Как повиидомляе «Немецкая волна», особенно страдает городок Гицакер в федеральной земле Нижняя Саксония, где еще в пятницу был полностью затоплен исторический центр. В воскресенье Гицакер должен посетить канцлер ФРГ Ангела МЕРКЕЛЬ.

В Эльбе в направлении Гамбурга уровень воды продолжает подниматься, затапливая все новые площади. Немецкие политики и экологические организации поддали критике земельные власти за недостаточную подготовку к наводнению.