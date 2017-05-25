Прошлым летом российские чиновники обсуждали, как повлиять на помощников Трампа - The New York Times

Прошлым летом американские шпионы собрали информацию, которая показала, что высокопоставленные российские разведчики и политики обсуждали, как оказать влияние на Дональда Трампа через его советников, говорят три нынешних и бывших американских чиновника, знакомых с разведкой.

Об этом пишут Мэттью Розенберг, Адам Голдман и Мэтт Апуццо в статье "Прошлым летом высокопоставленные российские чиновники обсуждали, как повлиять на помощников Трампа", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

В разговорах речь шла о Поле Манафорте, председателе кампании Трампа в то время, и Майкле Флинне, отставном генерале, который консультировал Трампа, говорят чиновники. Оба имели косвенные связи с российскими официальными лицами, которые, по-видимому, были уверены, что каждого из них можно использовать для формирования мнения Трампа о России.

Некоторые россияне хвастались тем, насколько хорошо они знают Флинна. Другие обсуждали возможность использования связей с Виктором Януковичем, свергнутым президентом Украины, проживающим в изгнании в России, который в свое время тесно сотрудничал с Манафортом.

Данные разведки, которые включали информацию о прямых контактах между советниками Трампа и российскими официальными лицами, были среди улик, которые американские официальные лица получили в прошлом году, когда они начали расследование попыток России сорвать выборы, и того, помогал ли какой-либо из помощников Трампа Москве. Подробности разговоров (о некоторых из них ранее не сообщалось) позволяют лучше понять тревогу американского правительства в прошлом году из-за российской кампании.

Информация, собранная прошлым летом, считалась достаточно надежной для передачи ФБР, в тот период открывшему расследование, которое продолжается и сейчас. Неясно, однако, действительно ли российские власти пытались напрямую влиять на Манафорта и Флинна. Оба отрицают любые сговоры с российским правительством для проведения кампании по срыву выборов.

Джон Бреннан, бывший директор ЦРУ, во вторник давал показания о напряженном периоде в прошлом году, когда он пришел к убеждению, что президент России Владимир Путин пытался повлиять на результаты выборов. Он сказал, что видел данные разведки, позволяющие предположить, что Россия, умышленно или нет, хотела использовать помощь представителей кампании Трампа. Он туманно говорил о контактах между сотрудниками Трампа и российскими чиновниками, не называл имен, говорил, что они "вызвали у меня вопросы о том, могла ли Россия наладить сотрудничество с этими людьми".

Работали ли русские напрямую с кем-то из советников Трампа? Это один из центральных вопросов, на которые стремятся ответить федеральные следователи, которыми сейчас управляет Роберт Мюллер III, недавно назначенный специальный советник. Президент Трамп, со своей стороны, отверг разговоры о вмешательстве России в выборы, назвав их "фальшивыми новостям", настаивая на том, что между его кампанией и российскими официальными лицами не было никаких контактов.

"Если со стороны русских и были какие-либо попытки повлиять на меня, я не знал, и они бы потерпели неудачу", - сказал Манафорт и добавил: "Я не сговаривался с русскими, чтобы влиять на выборы".

Белый дом, ФБР и ЦРУ отказались от комментариев. Адвокат Флинна не ответил на письмо с просьбой о комментариях.

Нынешние и бывшие официальные лица согласились обсуждать информацию разведки только на условиях анонимности, поскольку значительная часть ее по-прежнему строго засекречена, и они могут нести уголовную ответственность за ее раскрытие.

На прошлой неделе CNN сообщили о перехваченных телефонных звонках, в ходе которых российские официальные лица хвастались связями с Флинном и обсуждали способы влияния на него.

В своих свидетельских показаниях в Конгрессе Бреннан обсудил основные принципы разведки, и его сведения подтвердили информацию, предоставленную нынешними и бывшими должностными лицами.

"Летом я был убежден, что русские пытаются вмешаться в выборы. И они были очень агрессивными", - сказал Бреннан. Тем не менее, по его словам, даже в конце президентства Обамы у него были "нерешенные вопросы относительно того, удалось ли русским добиться того, чтобы американские представители, задействованные в кампании или нет, снова работали на них, по своей воле или против нее".

Показания Бреннана представили самую полную на сегодняшний день информацию о том, как у американских спецслужб впервые появились опасения, что кампания Трампа, возможно, помогает атаке России на выборы.

К началу лета официальные лица американской разведки уже были вполне уверены, что именно российские хакеры украли десятки тысяч писем Демократической партии и кампании Хиллари Клинтон. Само по себе это не было чем-то экстраординарным для американцев – иностранные шпионы взламывали предыдущие кампании, и Соединенные Штаты делают то же самое во время выборов во всем мире, говорят чиновники. Суть заключалась в том, что сбор информации, даже через хакерские атаки, - это то, что делают шпионы.

Но опасения возросли, когда у разведки начали появляться сведения о том, как российские чиновники раздумывали над тем, стоит ли публиковать украденные электронные письма и другую информацию, чтобы сформировать американское мнение. По сути, они превращали в оружие материалы, похищенные хакерами.

В опубликованном в январе незасекреченном докладе американских разведывательных органов говорилось, что Путин "отдал приказ о проведении кампании в 2016 году, чтобы повлиять на президентские выборы в США".

Прежде чем возглавить кампанию Трампа в мае прошлого года, Манафорт более десяти лет работал на политические организации и людей в Украине, включая Януковича, бывшего президента. Янукович был близким союзником Путина.

Связи Манафорта с Украиной привели к его уходу из кампании Трампа в августе, после того как его имя появилось в секретных книгах, показывающих нераскрытые платежи на миллионы от политической партии Януковича.

Россия рассматривает Украину как буфер против расширения НАТО на восток и поддерживает сепаратистов в их многолетней борьбе против демократического правительства в Киеве.

Взаимоотношения Флинна с российскими официальными лицами начались во время его работы в Агентстве военной разведки, которое он возглавлял с 2012 по 2014 год. Там он начал настаивать на том, чтобы Соединенные Штаты привлекли Россию в качестве союзника в борьбе против исламистских боевиков, он даже провел день в Москве в штаб-квартире ГРУ, российской военной разведки, в 2013 году.

Он продолжал настаивать на том, что Россия может стать союзником даже после захвата Крыма Москвой, и чиновники администрации Обамы заявили, что это способствовало их решению об увольнении его из Агенства.

Но в частной жизни Флинн начал налаживать еще более тесные связи с Россией. В 2015 году он заработал более 65 000 долл. США в компаниях, связанных с Россией, включая грузовую авиакомпанию, вовлеченную в схему взяточничества с участием российских должностных лиц в Организации Объединенных Наций, и американский филиал компании по кибербезопасности, которая, как считается, имеет связи с российскими спецслужбами.

Однако самая крупная выплата поступила от RT, финансируемой Кремлем новостной сети. Они заплатили Флинну 45 000 долларов за выступление в Москве, где он также присутствовал на щедром юбилейном ужине канала. Там его сфотографировали сидящим рядом с Путиным.

Высокопоставленный депутат заявил в понедельник, что Флинн ввел в заблуждение следователей Пентагона в отношении того, почему ему заплатили за поездку в Москву. Он также не смог раскрыть источник этого дохода в форме служб безопасности, которую он должен был заполнить, прежде чем присоединиться к Белому дому, сообщают следователи Конгресса.

Американские официальные лица также заявили, что 29 декабря состоялись многочисленные телефонные звонки между Флинном и российским послом в Соединенных Штатах Сергеем Кисляком. Они начались вскоре после того, как Кисляк был вызван в Государственный департамент, где ему сообщили, что, в ответ на вмешательство России в выборы, Соединенные Штаты высылают 35 человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами, и вводят другие санкции.

Американские спецслужбы регулярно прослушивают телефоны российских дипломатов, и стенограммы звонков показали, что Флинн призвал россиян не отвечать на это, заявив, что отношения улучшатся после того, как Трамп займет пост, говорят чиновники.

Но после того, как Флинн ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса относительно характера звонков, он был уволен с поста советника по национальной безопасности после 25 беспокойных дней пребывания в должности.