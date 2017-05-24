The Telegraph: Ливийская связь в Манчестере – центр вербовки для джихадистов

Террорист-смертник Салман Абеди вырос в южном Манчестере, который в последние годы стал пристанищем для множества экстремистов и террористов, многие из которых имеют прочные связи с Ливией.

Об этом пишут Мартин Эванс, Хейли Диксон и Эдвард Мэлник в статье "Ливийская связь в Манчестере – центр вербовки для джихадистов", опубликованной на сайте газеты The Telegraph.

Вчера вечером службы безопасности срочно расследовали, имел ли 22-летний Абеди, чьи родители приехали в Великобританию из Триполи в начале 1990-х годов, связи с другим ливийским террористом Абдалрауфом Абдаллахом и его братом Мухаммедом.

23-летний Абдалрауф был заключен в тюрьму на пять с половиной лет в июле прошлого года после того, как его осудили за попытку помочь другим джихадистам из Манчестера присоединиться к ИГИЛ.

Среди тех, кому он помогал добраться до Сирии, был бывший ветеран ВВС Великобритании, обратившийся в мусульманство Стивен Грей, который также вырос в районе Мосс Сайд в Манчестере.

Абдалрауф, который, как и Абеди, был сыном ливийских диссидентов, побывал в Ливии в 2010 году во время свободного года.

Но когда началась арабская весна, он присоединился к исламистской группе, известной как "Бригада мучеников 17 февраля".

Во время одного из митингов против Каддафи в него выстрелили, он был парализован и прикован к инвалидному креслу.

Когда он вернулся домой, 23-летний парень начал призывать друзей и коллег присоединиться к ИГИЛ.

Известно также, что у него были экстремистские связи в Бельгии, где проживал Мохамед Абрини, известный как Человек в шляпе, связанный с нападениями в Брюсселе и Париже.

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Абрини посетил Манчестер в 2015 году и сфотографировал футбольный стадион Old Trafford, прежде чем получить деньги от сторонников и вернуться в Бельгию.

Как и Грей, Абдалрауф также собирал деньги и пытался раздобыть огнестрельное оружие для своего брата Мухаммеда и его знакомого Раймонда Матимбы, жителя Манчестера, который, как считается, все еще находится в разрушенной войной стране.

Службы безопасности также изучали связи Абеди с известным манчестерским джихадистом Рафаэлем Хости, который завербовал десятки молодых британцев для борьбы за "Исламское государство".

Хости, на два года старше, вырос в Мосс Сайде, всего в миле от дома Абеди в районе Фэллоуфилд.

Под позывным Абу Кака аль-Британи, он сыграл ключевую роль в том, чтобы убедить молодых мусульман с северо-запада поехать в Сирию и Ирак.

Он был убит во время атаки беспилотника в Сирии в прошлом году, в Манчестере у него остались жена и ребенок.

Ранее в этом году Рональд Фиддлер, известный как Джамаль аль-Харит, взорвал себя во время атаки в Мосуле.

Еще один рожденный в Манчестере джихадист, Фиддлер был задержан в Гуантанамо-Бей после ареста в Афганистане, но присоединился к ИГИЛ после того, как его отпустили, и он получил крупную компенсационную выплату.

В 2014 году учитель химии Джамшед Джавид, который жил недалеко от семьи Абеди и преподавал в школе в Болтоне, был заключен в тюрьму за попытку присоединиться к ИГИЛ.

Он был арестован после того, как его семья начала беспокоиться из-за его все более радикального поведения и сообщила о нем властям.

В 2014 году 19-летний Мохаммад Аззам Джавид погиб во время боевых действий в Сирии.

Он должен был получить диплом инженера-химика, но отправился в Сирию с местным другом Анилом Халилом Рауфи, который также был убит.

Район страдал от бесчинств банд, и руководители общин сообщали о том, что молодежь все чаще выбирает экстремизм.

В общей сложности, примерно 16 джихадистов, которые были осуждены за преступления, побывали в Сирии или погибли во время боевых действий с ИГИЛ, были родом из трехмильного радиуса вокруг южного района Манчестера, в котором проживал Абеди.

Что касается числа террористов, то Манчестер занимает третье место после Лондона и Бирмингема.