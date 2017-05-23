Трамп призвал Израиль и Палестину к компромиссу

Президент США Дональд Трамп призывает израильтян и палестинцев достичь компромисса относительно мирных договоренностей. Он заявляет, что обе стороны продемонстрировали готовность сделать это во время его двухдневного визита в Израиль и на Западный Берег, как сообщает "Радио свобода".

Во время выступления в израильском музее в Иерусалиме 23 мая Трамп заявил, что его администрация «всегда будет оставаться с Израилем».

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По словам президента США, во время его встречи с палестинским лидером Махмудом Аббасом, которая состоялась ранее во вторник в Вифлееме, дает ему основания надеяться, что «палестинцы готовы к достижению мира».

Дональд Трамп, который 22 мая провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Израиль хочет мира, но путь к его достижению будет долгим и сложным.