Первое зарубежное турне: Трамп назвал свой визит в Израиль "редкой возможностью" принести мир в регионе

Президент США Дональд Трамп в начале своего первого президентского визита в Израиль заявил, что у ближневосточных лидеров появилась "редкая возможность" стабилизировать регион, передает Русская служба BBC.

Трамп в ходе визита проведет переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

Читайте такжеТрамп хочет заменить безвозмездную военную помощь для Украины на кредиты - СМИ

"В ходе моего первого зарубежного визита в качестве президента я ступил на эту древнюю и священную землю, чтобы укрепить неразрывную связь между Соединенными Штатами Америки и государством Израиль", - заявил Трамп, сойдя с президентского самолета в аэропорту Тель-Авива, где его встретил израильский премьер.

"Перед нами редкая возможность принести безопасность и стабильность людям этого региона, победить терроризм и создать будущее, полное гармонии, процветания и счастья. Но мы можем достичь этого, только если будем работать вместе. Другого пути нет", - заявил американский президент.

Биньямин Нетаньяху в своей приветственной речи тоже выразил надежду, что визит Трампа станет началом "пути к примирению" в регионе.

Визит Трампа в Израиль - часть его первого зарубежного турне в качестве президента США. На понедельник запланированы его переговоры с Нетаньяху, перед началом которых Трамп посетит две религиозных святыни - Храм Гроба Господня и священную для иудеев Стену Плача.

Во вторник Трамп должен встретиться в Вифлееме с палестинским лидером Махмудом Аббасом. И с Нетаньяху, и с Аббасом Трамп уже встречался в ходе их визитов в США.

Перед Израилем, в начале турне, Трамп посетил Саудовскую Аравию, которую традиционно рассматривают как одного из основных союзников США в арабском мире. По итогам переговоров стороны заключили сделку, в соответствии с которой Саудовская Аравия согласилась купить у США вооружений на 109,7 млрд долларов.

Это крупнейший единовременный контракт на продажу оружия в истории США.

Трамп ранее несколько раз обращался к теме Ближнего Востока. В феврале Трамп в ходе совместной пресс-конференции с Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне также заявил, что добьется заключения "великого" мирного договора для региона.

"Я смотрю на два и на одно государство, - признался тогда Трамп. - И мне нравится больше то, которое подходит обеим сторонам. Мне очень даже нравится то, которое подходит обеим сторонам. Мне подходит любой вариант".

После встречи с палестинским лидером Махмудом Аббасом в начале мая Трамп вновь заявил, что есть "очень хороший шанс" заключить мирный договор на Ближнем Востоке.