Беларуси пора выбирать: или Абхазия, или "европейский контекст"

У Беларуси появятся проблемы с участием в новой программе ЕС «Восточное партнерство», если она признает независимость Южной Осетии и Абхазии.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Брюсселе министр иностранных дел Чехии Карел ШВАРЦЕНБЕРГ, председательствующий на заседании Совета ЕС, сообщает NEWru.com.

"Конечно, белорусский парламент имеет суверенное право принимать решения, но если Беларусь признает независимость Южной Осетии и Абхазии, у нее появятся очень и очень серьезные проблемы с участием в «Восточном партнерстве» ЕС, ибо она окажется вне европейского контекста", - заявил К.ШВАРЦЕНБЕРГ.

Как сообщал УНИАН, Беларусь в конце 2008 года обратилась к России с просьбой о выделении кредита в размере 100 млрд. рублей. В связи с этим СМИ сообщали о возможной взаимоувязке решения России о предоставлении кредита с признанием Беларусью независимости Абхазии и Южной Осетии.