В Польше дадут безработным $100 млн. на выплату ипотечных кредитов

Правительство Польши планирует выделить от 300 до 400 млн. злотых (около 100 млн. долларов) в помощь гражданам, которые потеряли работу и не могут выплачивать взятые ими ипотечные кредиты.

Как пишет ежедневная газета Polska, введение такой помощи пообещал на прошлой неделе глава правительства и лидер либеральной партии «Гражданская платформа» (РО) Дональд ТУСК, а председатель парламентской фракции партии Збигнев ХЛЕБОВСКИЙ рассказал об условиях, на которых эта помощь может оказываться.

З.ХЛЕБОВСКИЙ заявил, что соответствующий законопроект может быть подготовлен в течение ближайшего месяца, но подчеркнул, что получить помощь будет не очень просто.

Во-первых, необходимо документально доказать утрату работы и заранее сообщить банку о своих финансовых проблемах.

Получить помощь смогут поляки, которые оплачивают сравнительно недорогие квартиры – площадью до 70 кв. м.

«Помощью однозначно не смогут воспользоваться богатые владельцы вилл или больших апартаментов», - сказал З.ХЛЕБОВСКИЙ.

Правительство, по данным газеты, пока не решило, будет ли оказываться помощь в виде невозвратной дотации или будет займом.

Polska отмечает, что помощь можно будет получить независимо от местожительства.

Как сообщал УНИАН, задолженность поляков по ипотечным кредитам на конец прошлого года составляла около 55 млрд. долларов, что составляет 65% общего долга физических лиц перед банками в Польше.

В феврале количество лиц, которые несвоевременно оплачивают ипотечные кредиты, возросло более чем вдвое - с 2,4% до 5,4%.

Количество проблемных ипотечных кредитов в Польше растет из-за обесценивания национальной валюты к валютам, в которых выдавалось 70% таких кредитов, и из-за уменьшения заработков и роста безработицы в связи с мировым экономическим кризисом.

Эксперты прогнозируют в текущем году рост ВВП Польши на 0 или 2%, по сравнению с 4,8% в прошлом году, и увеличение безработицы до 13% с менее чем 9% в прошлом году.