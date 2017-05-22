В Анкаре начался новый суд над предполагаемыми участниками неудавшегося военного переворота

В столице Турции Анкаре в понедельник, 22 мая, начался новый судебный процесс над предполагаемыми участниками попытки военного путча в июле 2016 года. Как передает Deutsche Welle, 221 человека обвиняют в причастности к массовым убийствам и в попытке силой ликвидировать парламент и правительство Турции.

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Среди обвинений - попытка покушения на жизнь президента Реджепа Тайипа Эрдогана и создание незаконной вооруженной группировки.

Среди тех, кто оказался на скамье подсудимых - высокопоставленные турецкие военные, в том числе и бывший главнокомандующий военно-воздушными силами страны. 200 человек находятся под стражей, 9 освобождены до суда, еще 12 не попали в руки турецкого правосудия. Сторона обвинения требует пожизненного заключения для подсудимых.

В числе тех, кого будут судить заочно, - радикальный проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий в США, которого турецкие власти считают организатором путча. Первый этап судебного процесса, в ходе которого предстоит установить, какое отношение имели обвиняемые в попытке мятежа, продлится до 16 июня.

Как сообщалось, в Турции во время попытки военного переворота в июле 2016 года во время столкновений были убиты 248 человек.

После подавления путча в стране прокатилась волна арестов, во время которых были взяты под стражу около 50 тысяч человек. Почти 150 тысяч человек - военных, чиновников, преподавателей, полицейских, сотрудников министерств и органов юстиции - уволили с работы или временно отстранили от выполнения обязанностей. Также был закрыт ряд оппозиционных к власти СМИ.